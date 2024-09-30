Beşiktaş'ta Immobile fırtınası devam ediyor! Kayseri deplasmanından da 3 puanla döndüler...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın takıldığı haftada Kayserispor deplasmanında kazanıp, 1 maç eksiğiyle puan farkını 3’e düşürmeyi hedefliyordu. Tüm planları tutan Beşiktaş, Kayseri'yi 3-0 mağlup edip İstanbul'a 3 puanla döndü.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes'in yerine Onana, Ernest Muçi yerine de Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Immobile, 78. dakikada sahneye yine çıktı. Mücadelenin 90. dakikasında da bir gol atan Immobile takımını 3-0 öne geçirdi.
Bu sezonki 10. golünü kaydeden İtalyan yıldız, müthiş bir performans sergiledi.
Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev aldı.