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Beşiktaş'ta Immobile fırtınası devam ediyor! Kayseri deplasmanından da 3 puanla döndüler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 21:33
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen siyah-beyazlılar, zirve yarışına devam etmek istiyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile kafa kafaya giden Beşiktaş, Kayseri deplasmanından 3 puanı 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş'ta Immobile fırtınası devam ediyor! Kayseri deplasmanından da 3 puanla döndüler...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın takıldığı haftada Kayserispor deplasmanında kazanıp, 1 maç eksiğiyle puan farkını 3’e düşürmeyi hedefliyordu. Tüm planları tutan Beşiktaş, Kayseri'yi 3-0 mağlup edip İstanbul'a 3 puanla döndü.

GEDSON FERNANDES ATMAYA DEVAM EDİYOR

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

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Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes'in yerine Onana, Ernest Muçi yerine de Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

IMMOBILE SERİYE BAĞLADI

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Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Immobile, 78. dakikada sahneye yine çıktı. Mücadelenin 90. dakikasında da bir gol atan Immobile takımını 3-0 öne geçirdi.

Bu sezonki 10. golünü kaydeden İtalyan yıldız, müthiş bir performans sergiledi.

SVENSSON KADRODAN ÇIKARILDI

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Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev aldı.

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Kayserispor beşiktaş
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