SPOR

Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi İsmail Ünal sürprizi yaşanıyor. Başkanlık için 4 adaydan bir tanesi olan İsmail Ünal, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi!

Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından İsmail Ünal, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve siyah-beyazlı kulübün ekonomik ve yönetim açısından zorlu bir dönemden geçtiği belirtilerek, şu görüşlere yer verdi:

"Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız. Niyetimiz kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak; şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunun için için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik. Ama geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftarı ve onların genel kuruldaki temsilcileri olan kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum."

İsmail Ünal'ın adaylıktan çekilmesiyle kongrede Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlık için yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ismail ünal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İmzaya bak uçurtmamı lan o öyle
2 hafta iyi reklam yaptın
adali ormanin adamidir, disardan yonetmeye devam edecek yedirmeyin carsiyi
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