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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Rafael Leao için kesenin ağzı açıldı

Milan'dan ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao için en ciddi hamle Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Portekizli süperstara yıllık 10 milyon Euro'yu aşan dev bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Rafael Leao için kesenin ağzı açıldı
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı çıtasını en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek tarihi bir operasyon için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Milan ile yollarını ayırmak isteyen Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak adına temaslarını sıklaştırdı.

YILLIK 10 MİLYON EURO'DAN FAZLA NET MAAŞ

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki tecrübeli yıldız için masadaki en somut ve ciddi girişim Galatasaray cephesinden geldi. Haftalardır bu transfer üzerinde titizlikle çalışan sarı-kırmızılı yönetimin, Mısırlı yıldız kalitesindeki bu dev hamle için oyuncuya yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor.

RAKİPLERİNE GÖRE GALATASARAY ÖNDE

Tam 7 yıldır Milan forması giyen Portekizli futbolcunun kariyerine İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga'da devam etmek istediği belirtilse de Avrupa devlerinin şu ana kadar çekimser kalması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Leao için şu ana kadar sadece Manchester United'ın bir ön görüşme yaptığı, bunun dışında oyuncuya iletilmiş somut bir teklif bulunmadığı aktarıldı. Süreci yakından takip eden sarı-kırmızılı idareciler, bu durumu fırsata çevirerek transferi bitirmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Rafael Leao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Buna gerek yok. taraftar bastırdıkça dönüp dönüp Leao diyorlar ne ayaklarsa. Bunun yerine git Noa Lang ı al hem bonservis hem maaş daha uygun hemde geldi aslan gibi savaştı. Bunun ne yapacağı belli değil
yeni zaha hayırlı olsun
başkanımız işini bilir, parayı çarçur etmeyin allah aşkına, düzgün adamlar alın 5 forma alacam söz.
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