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Beşiktaş'ta Jason Rich 1 ay forma giyemeyecek

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Japan'da Nanterre maçında sakatlanan ABD'li basketbolcusu Jason Rich'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta Jason Rich 1 ay forma giyemeyecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan ABD'li basketbolcu Jason Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi. Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jason Rich Beşiktaş Sompo Japan Türkiye Basketbol Ligi nanterre

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