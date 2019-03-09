Beşiktaş'ta Jason Rich 1 ay forma giyemeyecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan ABD'li basketbolcu Jason Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi. Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayacak.
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