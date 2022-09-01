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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Braga'ya transfer oldu! 40 milyon euro detayı...

01.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın bir süredir kadro dışı bıraktığı ve transfer görüşmelerine izin verdiği Serdar Saatçı dün sağlık kontrollerinden geçti bu sabah ise yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra yeni takımını formasını giyen genç oyuncu 5 numaralı Braga forması ile poz verdi. Öte yandan oyuncu için ödenen bonservis bedeli ve serbest kalma maddesi de açıklandı...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Braga'ya transfer oldu! 40 milyon euro detayı...

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olduğunu duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ: 40 MİLYON EURO

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Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve 40 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğunu kaydetti.

Portekiz ekibi, Serdar Saatçı'nın transferi için bonuslarla 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödendiğini bildirdi.

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transfer Serdar Saatçı beşiktaş braga yaşında bıraktı da, yapılan açıklama
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biri 2.5 milyona satıyor, alan 40 milyon serbest kalma maddesi koyuyor!!!!

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