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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'den büyük fedakarlık!

A Milli Takım formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü bir kez daha fethedecek bir karara imza attı. Turnuva dönüşü kendisine verilen dinlenme süresini kısa kesen başarılı orta saha, temmuz ayı sonunda oynanacak kritik UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri öncesi fedakarlık yaparak kampa katılma kararı aldı.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'den büyük fedakarlık!
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına 2026 Dünya Kupası'nda milli formayı terleten oyuncularından yoksun olarak başlayan Beşiktaş'ta, takımın saha içi ve saha dışındaki bir numaralı lideri Orkun Kökçü'den örnek bir davranış geldi. Turnuvanın ardından geleceği ve takıma ne zaman katılacağı merak konusu olan yıldız futbolcu, Türkiye'ye ayak basar basmaz kararını teknik heyete bildirdi.

TATİL SÜRESİNİ KISALTTI, KARTAL'A KOŞTU

Beşiktaş ta kaptan Orkun Kökçü den büyük fedakarlık! 1

Zorlu geçecek yeni sezon öncesi takımını yalnız bırakmak istemeyen takım kaptanı Orkun Kökçü, büyük bir aidiyet örneği sergiledi. Yıldız futbolcu, yoğun geçen sezonun ve Dünya Kupası mesaisinin ardından hakkı olan tatil süresini tamamen kullanmak yerine yarıda keserek bir an önce siyah-beyazlı ekibin kampına katılma kararı aldı.

KARARIN ARKASINDAKİ SIR: AVRUPA MESAİSİ

Beşiktaş ta kaptan Orkun Kökçü den büyük fedakarlık! 2

Kaptan Orkun'un bu aceleci ve takımı önceliklendiren tutumunun arkasındaki asıl nedenin, Beşiktaş'ı temmuz ayı sonunda bekleyen kritik Avrupa sınavları olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelenin rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Kritik ön eleme maçları öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmek ve takım arkadaşlarına sahada liderlik edebilmek isteyen tecrübeli oyuncu, tatilinden feragat ederek camiadan büyük takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
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