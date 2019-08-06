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Beşiktaş'ta Karius da sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Karius da sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya'da MR'ının çekildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Karius'la birlikte Beşiktaş'ta sakatlık problemi yaşayan oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

  • Adem Ljajic
  • Dorukhan Toköz
  • Burak Yılmaz
  • Enzo Roco
  • Atiba Hutchinson
  • Gary Medel
  • Necip Uysal
  • Gökhan Gönül
  • Loris Karius
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Loris Karius Beşiktaş

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