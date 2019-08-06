Beşiktaş'ta Karius da sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya'da MR'ının çekildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Karius'la birlikte Beşiktaş'ta sakatlık problemi yaşayan oyuncu sayısı 9'a yükseldi.
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