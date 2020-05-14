Beşiktaş'ta koronavirüse yakalan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, korona virüs testi yapılan isimlerden 8 kişide koronavirüs çıktı. Böylece siyah beyazlılarda koronavirüs tespit edilen isimlerin sayısı 10'a yükseldi. Bu isimlere ek olarak, başkan Ahmet Nur Çebi'ye de yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.
Yeniçağ'ın iddiasına göre; Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.
Tecrübeli golcünün Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ve burada tedavisine dair gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.
Burak Yılmaz'ın hastaneye özel cipiyle girdiği görülürken, siyah-beyazlı takımda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan diğer isimlerin kim olduğu belirsizliğini koruyor.
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