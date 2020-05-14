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Beşiktaş'ta koronavirüse yakalan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yapılan son koronavirüs testi sonrası 8 kişide daha vakaya rastlanırken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin de test sonucu pozitif çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda test sonucu pozitif çıkan isimlerden birinin tecrübeli golcü Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz'ın özel aracı, hastaneye giriş yaparken görüldü.

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, korona virüs testi yapılan isimlerden 8 kişide koronavirüs çıktı. Böylece siyah beyazlılarda koronavirüs tespit edilen isimlerin sayısı 10'a yükseldi. Bu isimlere ek olarak, başkan Ahmet Nur Çebi'ye de yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.

BURAK YILMAZ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Yeniçağ'ın iddiasına göre; Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

Tecrübeli golcünün Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ve burada tedavisine dair gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

ÖZEL CİPİYLE HASTANEYE GİTTİ

Burak Yılmaz'ın hastaneye özel cipiyle girdiği görülürken, siyah-beyazlı takımda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan diğer isimlerin kim olduğu belirsizliğini koruyor.

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