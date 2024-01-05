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Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor! Kasımpaşa maçından da mağlubiyet çıktı

05.01.2024 21:57 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Seyircisinin önünde 3 puan alarak moral bulmak isteyen siyah-beyazlılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy kaydetti.

Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor! Kasımpaşa maçından da mağlubiyet çıktı
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışından kopan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak taraftarını bir nebze olsun mutlu etmek istiyordu. Maça da iyi başlayan Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARI BİTERKEN GOL

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Kasımpaşa'da Da Costa, ceza sahası sol dışında topla buluştu. Topu sağına doğru çeken Costa, Mert Günok'uk sol üstünden topu ağlarla buluşturarak harika bir gol kaydetti.

BİR GOL DE BEŞİKTAŞ'TAN

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45+2'de Rashica'nın soldan çalımlarla getirdiği topla ceza sahası altıpasında buluşan Semih Kılıçsoy, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü attı.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

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Kasımpaşa'da Da Costa, mücadelenin 80. dakikasında takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra 83. dakikada Da Costa bir gol daha attı ve maç 3-1 sonuçlandı.

GEDSON 2 MAÇ SONRA 11’DE

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Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Son olarak Fenerbahçe maçında görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Gedson, 2 maçlık ara sonrasında 11’de forma giydi.

AFFEDİLEN GHEZZAL, 2 MAÇ SONRA KADRODA

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Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu.

NECİP UYSAL DEVAM EDEMEDİ, TAYYİP TALHA 279 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

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Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin baldırı kafasına gelen Necip Uysal, tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu bir süre oyuna devam ettikten sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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