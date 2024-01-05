Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor! Kasımpaşa maçından da mağlubiyet çıktı

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışından kopan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak taraftarını bir nebze olsun mutlu etmek istiyordu. Maça da iyi başlayan Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa'da Da Costa, ceza sahası sol dışında topla buluştu. Topu sağına doğru çeken Costa, Mert Günok'uk sol üstünden topu ağlarla buluşturarak harika bir gol kaydetti.
45+2'de Rashica'nın soldan çalımlarla getirdiği topla ceza sahası altıpasında buluşan Semih Kılıçsoy, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü attı.
Kasımpaşa'da Da Costa, mücadelenin 80. dakikasında takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra 83. dakikada Da Costa bir gol daha attı ve maç 3-1 sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Son olarak Fenerbahçe maçında görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Gedson, 2 maçlık ara sonrasında 11’de forma giydi.
Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu.
Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin baldırı kafasına gelen Necip Uysal, tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu bir süre oyuna devam ettikten sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.