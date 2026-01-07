Beşiktaş'ta kriz sürüyor: Rafa Silva yine aynısını yaptı! Taraftardan tepki yağıyor

Beşiktaş’ın devre arası kampını Antalya’da sürdürdüğü dönemde Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımdan ayrılma düşüncesinde olduğunu net şekilde ifade eden Portekizli futbolcu, dün gerçekleştirilen takım antrenmanında bir kez daha yer almadı.

ETRAFI İZLEDİ

Tecrübeli oyuncunun sahaya çıkmayıp saha kenarında topla kısa bir çalışma yaptığı, antrenman boyunca zaman zaman topun üzerine oturarak etrafı izlediği gözlendi. Rafa Silva’nın bu tavrı, takımdaki geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

RESMİ TEKLİF YOK

Öte yandan Portekizli yıldız için şu ana kadar Beşiktaş’a ulaşmış resmi bir transfer teklifinin bulunmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise iyi bir bonservis bedeli elde etmeden Rafa Silva’nın ayrılığına onay vermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Transfer sürecinin, ilerleyen günlerde yapılacak olası tekliflerle netlik kazanması bekleniyor.

TARAFTARDAN TEPKİ

Yaşana bu olay sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Rafa Silva'ya tepkilerini sürdürdü.