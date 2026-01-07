SPOR

Beşiktaş'ta kriz sürüyor: Rafa Silva yine aynısını yaptı! Taraftardan tepki yağıyor

Beşiktaş’ta ayrılık düşüncesinde olduğu belirtilen Rafa Silva, Antalya kampında yapılan son antrenmanda da takımla çalışmadı. Saha kenarında bireysel çalışma yapan Portekizli yıldız için kulübe henüz resmi teklif gelmezken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli olmadan ayrılığa izin vermeyeceği öğrenildi.

Berker İşleyen
Beşiktaş’ın devre arası kampını Antalya’da sürdürdüğü dönemde Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımdan ayrılma düşüncesinde olduğunu net şekilde ifade eden Portekizli futbolcu, dün gerçekleştirilen takım antrenmanında bir kez daha yer almadı.

Beşiktaş ta kriz sürüyor: Rafa Silva yine aynısını yaptı! Taraftardan tepki yağıyor 1

Tecrübeli oyuncunun sahaya çıkmayıp saha kenarında topla kısa bir çalışma yaptığı, antrenman boyunca zaman zaman topun üzerine oturarak etrafı izlediği gözlendi. Rafa Silva’nın bu tavrı, takımdaki geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Beşiktaş ta kriz sürüyor: Rafa Silva yine aynısını yaptı! Taraftardan tepki yağıyor 2

Öte yandan Portekizli yıldız için şu ana kadar Beşiktaş’a ulaşmış resmi bir transfer teklifinin bulunmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise iyi bir bonservis bedeli elde etmeden Rafa Silva’nın ayrılığına onay vermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Transfer sürecinin, ilerleyen günlerde yapılacak olası tekliflerle netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş ta kriz sürüyor: Rafa Silva yine aynısını yaptı! Taraftardan tepki yağıyor 3

Yaşana bu olay sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Rafa Silva'ya tepkilerini sürdürdü.

Süper Lig beşiktaş Rafa Silva
