Beşiktaş'ta Lens ve Atiba açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Jeremain Lens, "Kazansaydık Galatasaray'ı geçebilirdik, bunu biliyorduk. Birçok fırsat yakaladık, gole çeviremedik.İnsanlar konsantrasyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilir ama öyle olsa bu kadar fırsat yakalayamayız. İlk yarı golü bulsak belki 3-4 olacaktı." dedi.
Atiba: "Daha hiçbir şey bitmedi. Kafamızı kaldırıp mücadeleye devam etmeliyiz. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bu sezon bu tip çok maç oynadık. Oyuna baktığımızda kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz, ama sonuca bakınca hak ettiğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.
2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif yapıldı...
''Fatih Terim kötü bir kaybeden''
Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım açıklaması!
Barcelonalı yıldız F.Bahçe'yi 'like'ladı!
Vagner Love transferi resmen açıklandı!
Sörloth Trabzonspor tarihine geçti
Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk!
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!
Roma sert kayaya çarptı!
''Beşiktaş, N'Sakala'nın aklını çeldi''
Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!
Max Kruse'ye talip çıktı!
Fenerbahçe için transfer iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum