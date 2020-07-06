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Beşiktaş'ta Lens ve Atiba açıklamalarda bulundu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.07.2020 23:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta futbolcular Kayserispor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Lens ve Atiba açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

"KAZANSAYDIK GALATASARAY'I GEÇEBİLİRDİK"

Jeremain Lens, "Kazansaydık Galatasaray'ı geçebilirdik, bunu biliyorduk. Birçok fırsat yakaladık, gole çeviremedik.İnsanlar konsantrasyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilir ama öyle olsa bu kadar fırsat yakalayamayız. İlk yarı golü bulsak belki 3-4 olacaktı." dedi.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Atiba: "Daha hiçbir şey bitmedi. Kafamızı kaldırıp mücadeleye devam etmeliyiz. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bu sezon bu tip çok maç oynadık. Oyuna baktığımızda kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz, ama sonuca bakınca hak ettiğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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