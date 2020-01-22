Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.

Siyah - beyazlılarda ısınmak için önce kaleciler sahaya çıkarken, Alman file bekçisi adımını yeşil çimlere atar atmaz taraftarın tepkisiyle karşılaştı ve ıslıklandı. Karius, karşılaşmada da top ayağına ne zaman gelse ıslıklarla karşılandı.

SİVASSPOR MAÇINDA HATA YAPMIŞTI

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius, konuk ekibin kullandığı frikikten yediği hatalı golle taraftarların tepkisini toplamıştı.

