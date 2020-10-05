Beşiktaş'ta Mandzukic transferinde son durum ne? İşte detaylar!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah - beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon Euro da imza parası istiyor.Beşiktaş Yönetimi'nin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

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Beşiktaş yönetimi Mandzukic'in indirime gitmemesi nedeniyle bu transferden vazgeçtiği gelen haberler arasında...