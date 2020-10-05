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Beşiktaş'ta Mandzukic transferinde son durum ne? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Forvete bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim geldi. Transfer döneminin popüler isimlerinden biri haline gelen Mario Manduzkic için Siyah Beyazlı yönetimin ısrarcı olduğu sözleşmesine dair son detayların konuşulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Mandzukic transferinde son durum ne? İşte detaylar!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah - beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon Euro da imza parası istiyor.Beşiktaş Yönetimi'nin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

SON BİLGİYE GÖRE ANLAŞMA İPTAL...

Beşiktaş yönetimi Mandzukic'in indirime gitmemesi nedeniyle bu transferden vazgeçtiği gelen haberler arasında...


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