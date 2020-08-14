Beşiktaş'ta Mario Balotelli krizi... Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesinin ardından golcü arayışlarına başlayan siyah beyazlı takımda İtalyan forvetin ismi öne çıktı.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları, Süper Mario’yu ikna etmek için günlerdir yaptığı görüşmelerde çarşamba günü sonuca ulaştı ve 30 yaşındaki süper starı Beşiktaş’a gelmeye ikna etti. Torunoğulları, müjdeyi teknik direktör Sergen Yalçın’a verdi ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SERGEN YALÇIN’DAN BÜYÜK TEPKİ

Sergen Yalçın’ın “İstikrarı yok ve disiplinsiz. Böyle bir futbolcuyu takımda görmek istemiyorum. Bana sormadan nasıl anlaşırsınız” diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Yönetim, taraftarı heyecanlandıracak olan Süper Mario’nun transfer edilmesi yönünde ısrarcı olunca Sergen Yalçın ile gerilim tavan yaptı. Erdal Torunoğlulları bu yaşanan kriz nedeniyle çarşamba akşamı dostlarıyla yapacağı görüşmeyi iptal etti. Taraflar arasında ipler gerildi.

BAŞKAN ÇEBİ DURUMA EL KOYDU

Yaşanan probleme Başkan Ahmet Nur Çebi el koydu ve sorun çözüldü. Çebi, dün de Süleyman Seba’nın anma töreninde yaptığı açıklama ile Yalçın’ın yanında olduğunu gösterdi ve “Balotelli; Sergen hocamız şu an onu alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Bunu kendisi ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır.

Ama bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez” diyerek İtalyan golcüyü kadrolarına katmayacaklarını duyurdu.

(AKŞAM)

