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Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın 10 numara transferindeki en önemli hedefi Mario Götze için Beşiktaş taraftarları da atağa kalktı. 26 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabına binlerce, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) yorumu yağdıran futbolseverler, Götze'nin rotasını Türkiye’ye çevirmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak görev yapan Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından yönetim, takıma yeni bir 10 numara kazandırmak için atağa kalkmıştı. Bu doğrultuda uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve son olarak Borussia Dortmund’tan Mario Götze’yi gündemine alan Beşiktaş’a, taraftarından büyük destek geldi.

Kulübüyle yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Siyah-Beyazlı futbolseverler, yıldız ismin sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutmaya başladı.

Pepe’yle başladı...

Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız ismin Instagram’da paylaştığı son fotoğrafların altını binlerce, “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) mesajlarıyla doldurup Götze’nin Siyah-Beyazlılar’a transferini sağlamaya yardım etmeye çalışıyor.

Bu akıma Pepe’yle başlayan ve Portekizli stoperin Kara Kartal’a transferinde önemli bir rol oynayan Beşiktaşlı taraftarların bu kampanyası, kulüp tarafından da kullanılmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim, taraftarın ‘Come to Beşiktaş’ sloganını tişört olarak kullanmış ve ek olarak tanıtım videolarında da kullanmıştı.

Teklif belli...

Tecrübeli futbolcu için Borussia Dortmund’la görüşmelerini sürdüren yönetim, bu transferi olabildiğince düşük bir maliyete bitirmeyi hedefliyor. Kara Kartal’ın bu doğrultuda satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
mario götze Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Borussia Dortmund

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