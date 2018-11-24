Beşiktaş'ta Medel'den sonra Gökhan Gönül de sakatlandı

Beşiktaş'a Gary Medel'den sonra bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi. Süper Lig'in 13. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel ısınmalar sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarılmış ve 11'e Gökhan Gönül dahil edilmişti.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Beşiktaş'ta bu kez Gökhan Gönül sakatlandı ve oyuna devam edemeyerek yerini genç oyuncu Fatih Aksoy'a bıraktı.

Haftaya Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlık durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

