Beşiktaş'ta Mensah ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı. Kayserispor'dan 1 yıllığına kiralanan Ganalı oyuncuyu yetersiz bulan siyah-beyazlı teknik heyet, 26 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmeyecek.

Mensah, sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Kayserispor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ganalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



