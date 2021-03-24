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Beşiktaş'ta Mensah ile yollar ayrılıyor

24.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlı takım, sezon sonunda Ganalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah'ın bonservisini almayacak.

Beşiktaş'ta Mensah ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı. Kayserispor'dan 1 yıllığına kiralanan Ganalı oyuncuyu yetersiz bulan siyah-beyazlı teknik heyet, 26 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmeyecek.

Mensah, sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Kayserispor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ganalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Bernard Mensah
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