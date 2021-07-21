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Beşiktaş'ta Mert Günok harekâtı

21.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce de gündeme gelen başarılı file bekçisi için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Kara Kartal, bu kez Mert Günok'u kadrosuna katma konusunda bir hayli ısrarcı...

Beşiktaş'ta Mert Günok harekâtı

Beşiktaş , bu sezon; lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin heyecanını yaşayacak. Siyah-Beyazlılar, bu anlamda daha önce de girişimlerde bulunduğu Mert Günok transferi konusunda yeniden harekete geçecek.

2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki eldiven ile Başakşehir yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar da Milli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Mert Günok'un, özellikle 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Kara Kartal'da kaleci rotasyonu konusunda önemli bir isim olacağı düşünülüyor.

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MERT SICAK BAKIYOR

Öte yandan tecrübeli file bekçisinin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Kara Kartal, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran gibi genç isimlerin, Mert Günok'un tecrübesinden faydalanmasını çok istiyor. 31 yaşındaki kaleci, 22 kez Milli Takım ’ın kalesini korurken, Başakşehir forması ile de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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Sergio Rico 27 yaşında PSG'de bu sezon muhtemelen Donarrumma ve Navas'ın ardından üçüncü kaleci olacak bu arkadaş şampiyonlar liginde oynayacak bir takıma kiralanmaya hayır demez oynamak isteyecek maaşı uygun tutarsa opsiyonlu kiralanabilir bir süre kaleyi düşünmeyiz

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