Beşiktaş'ta Mert Günok harekâtı

Beşiktaş , bu sezon; lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin heyecanını yaşayacak. Siyah-Beyazlılar, bu anlamda daha önce de girişimlerde bulunduğu Mert Günok transferi konusunda yeniden harekete geçecek.

2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki eldiven ile Başakşehir yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar da Milli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Mert Günok'un, özellikle 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Kara Kartal'da kaleci rotasyonu konusunda önemli bir isim olacağı düşünülüyor.

MERT SICAK BAKIYOR

Öte yandan tecrübeli file bekçisinin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Kara Kartal, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran gibi genç isimlerin, Mert Günok'un tecrübesinden faydalanmasını çok istiyor. 31 yaşındaki kaleci, 22 kez Milli Takım ’ın kalesini korurken, Başakşehir forması ile de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.



