Beşiktaş'ta 'Montero'nun menajeri, Erdal Torunoğulları'nın arkadaşı' iddiası!

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'ten 1 yıllığına kiraladığı Montero, Gaziantepspor maçında Beşiktaş’ın yediği birinci gol ve maç boyunca yaptığı hatalar Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan genç savunma oyuncusu performansı ile hayal kırıklığına sebep oldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep'e mağlup olduğu maçta yaptığı hatalarla kendinden söz ettiren genç oyuncu sosyal medyada adeta topa tutuldu. Siyah beyazlı taraftarların tepkisini çeken İspanyol futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta sezon başından beri yapılan transferlere tepki gösteren taraftarlar flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Montero’nun menajerinin Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın yakın arkadaşı olduğu iddia edildi. Performansı eleştirilen genç oyuncunun menajerinden henüz bu konu hakkında bir yalanlama gelmezken, Montero'nun maç performansı taraftarlar tarafından beğenilmedi.
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