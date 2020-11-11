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Beşiktaş'ta 'Montero'nun menajeri, Erdal Torunoğulları'nın arkadaşı' iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.11.2020 18:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Gaziantep’e mağlup olduğu maç sonrası sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar defans oyuncusu Montero’ya tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan eleştirilerde Montero’nun menajerinin Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın yakın arkadaşı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta 'Montero'nun menajeri, Erdal Torunoğulları'nın arkadaşı' iddiası!

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'ten 1 yıllığına kiraladığı Montero, Gaziantepspor maçında Beşiktaş’ın yediği birinci gol ve maç boyunca yaptığı hatalar Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan genç savunma oyuncusu performansı ile hayal kırıklığına sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Beşiktaş'ın Gaziantep'e mağlup olduğu maçta yaptığı hatalarla kendinden söz ettiren genç oyuncu sosyal medyada adeta topa tutuldu. Siyah beyazlı taraftarların tepkisini çeken İspanyol futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ERDAL TORUNOĞULLARI'NIN ARKADAŞI İDDİASI

Beşiktaş'ta sezon başından beri yapılan transferlere tepki gösteren taraftarlar flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Montero’nun menajerinin Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın yakın arkadaşı olduğu iddia edildi. Performansı eleştirilen genç oyuncunun menajerinden henüz bu konu hakkında bir yalanlama gelmezken, Montero'nun maç performansı taraftarlar tarafından beğenilmedi.

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