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Beşiktaş'ta Montero: Oyunu domine ettik

15.09.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Borussia Dortmund maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ta Montero: Oyunu domine ettik

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah beyazlı takımın tek golünü atan Francisco Montero maçın ardından şu açıklamayı yaptı;

"İyi başladık. İlk 20-25 dakika iyiydik. Oyunu domine ettik. Kontrol ettik. 2 hata yaptık. İyi oyunculara sahip Dortmund'a karşı yapınca affetmiyorlar, cezasını kesiyorlar. Sonrasında golü bulduk ama maalesef puan alamadık."

"Sessiz sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum sadece. İyi bir takımımız, iyi bir hocamız var. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmamız şart. Bu gruptan çıkma kapasitemiz var."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund Francisco Montero
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