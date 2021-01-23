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Beşiktaş'ta Montero yabancı sınırına takıldı

23.01.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Montero yabancı sınırına takıldı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero yabancı sınırından dolayı Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero ve Hasic yabancı kuralı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlılarda Covid-19 tedavisi süren Güven Yalçın da kafilede yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımını şu ilk 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Muhtemel 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Beşiktaş!ta üçer sarı kartı bulunan Vida, Ghezzal ve Mensah, Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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