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Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 00:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart gören yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

"KİM VARSA ÇIKIP OYNAR"

Sergen Yalçın, "Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" ifadelerini kullandı.

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