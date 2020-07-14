Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

"KİM VARSA ÇIKIP OYNAR"

Sergen Yalçın, "Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" ifadelerini kullandı.

