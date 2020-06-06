SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Öte yandan sol ön uyluk adalesinde ödem olduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlarda yer almayan Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman; yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi. Yarını izinli olarak geçirecek siyah-beyazlılar, hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de antrenmanla devam edecek.

N'KOUDOU'NUN DURUMU PAZARTESİ BELLİ OLACAK

Öte yandan sol ön uyluk adalesinde ödem olduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlarda yer almayan Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü yapılacak kontroller sonrasında belli olacak. Fransız futbolcunun kontrollerinin ardından antrenmanlarda alması halinde Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Beşiktaş'ta şok! Yıldız futbolcu sakatlandı...Beşiktaş'ta şok! Yıldız futbolcu sakatlandı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Balotelli ile yollar ayrıldı

Balotelli ile yollar ayrıldı

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Real Betis transferi resmen açıkladı

Real Betis transferi resmen açıkladı

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak

N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak

Beşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı! Antalyaspor maçında yok

Beşiktaş'ta şok! Yıldız futbolcu sakatlandı...

Beşiktaş'ta 117. yıl nostalji forması satışa sunuldu

Beşiktaş'ta efsane forma satışta!

Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.