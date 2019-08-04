Beşiktaş'ta Necip Uysal da sakatlık kervanına katıldı

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kapsamında oynadığı son maçta Brescia karşısında ilk 11'de başlayan Necip Uysal, sakatlanarak 30. dakikada yerini Isımat Mirin'e bıraktı.
Beşiktaşın alt yapısından yetişip 2009'da A takıma çıkan 28 yaşındaki futbolcu sakatlanmadan önce, Beşiktaş'ın transferde en çok ilgilendiği bölge olan sol stoperde forma giyiyordu.
BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK KABUSU
Beşiktaş hazırlık kampında sakatlıklardan kurtulamıyor. Sakatlıklar yüzünden hazırlık kampında 7 futbolcusunu kaybeden Beşiktaş'ta Brescia maçında sakatlanan Necip ile bu oyuncuların sayısı 8'e yükseldi. Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Medel, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardınan Necip de sakatlananlar kervanına katıldı.
Necip Uysal geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. tamamlayan Beşiktaş'ta 29 maçta forma giydi.
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