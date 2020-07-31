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Beşiktaş'ta Necip Uysal maaş indirimini kabul etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, yönetimin kendisine önerdiği maaş indirimini "Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım" diyerek kabul etti.

Beşiktaş'ta Necip Uysal maaş indirimini kabul etti

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile yaptığı toplantıda indirim için müjdeyi verdi.

Geçmiş yönetimlerce 550 bin TL olan maaşı 1.3 milyon euro'ya çıkarılan Uysal'a görüşen Çebi, “Bugüne kadar Beşiktaş altyapısından aldığın eğitimle profesyonelce mücadele ettin ve savaştın. Bir gün idman, maç seçmedin. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi de senin kalman yönünde rapor verdi. Seni bırakmak istemiyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcu da krizin farkında olduğunu belirtip “Ben Beşiktaş’ta doğdum. Futbolu da kısmetse burada bırakmak istiyorum. Bana önerdiğiniz rakamı kabul ediyorum. Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım” yanıtını verdi. Toplantı sonrası yönetim 1.3 milyon euro alan Uysal'a yıllık 600 bin euro vermeyi kararlaştırdı.

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