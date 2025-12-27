Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı!

Beşiktaş'ta dün gece iki kadro dışı kararı alındı. Daha önce Rafa Silva krizinde büyük sorunlar yaşayan ve hala çözüme ulaşmayan bu konunun ardından Necip Uysal ve Mert Günok da kadro dışı bırakıldı.

''FUTBOLU BIRAK!''

Sabah gazetesinin haberine göre, Necip'in, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Necip'in, "Futbolu bırak" ifadelerine, "Niye bırakayım" yanıtını verdiği, daha sonra Yalçın'ı aradığı ama hocasının da telefonu açmadığı, birkaç gün düşündükten sonra kararını vereceği aktarıldı. Öte yandan 2 futbolcunun da özellikle kaptanlıklarının alınmasının ardından morallerinin bozuk olduğu ve takıma katkılarının iyi olmaması sebebiyle kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI!

Kulüpten şu şekilde açıklama yapılmıştı...

"Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir."

SERDAL ADALI DUYURDU

Beşiktaş olağan genel kurulunda konuşan Başkan Serdal Adalı, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

NECİP UYSAL KONUŞTU! ''DENEDİM AMA HOCAYLA KONUŞAMADIK...''

Öte yandan gazeteci Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. 'Sergen hocanın sportif kararı 'dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız" dedi.