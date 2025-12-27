SPOR

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'nın Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı kararı kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, kaptan Necip Uysal'dan konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta dün gece iki kadro dışı kararı alındı. Daha önce Rafa Silva krizinde büyük sorunlar yaşayan ve hala çözüme ulaşmayan bu konunun ardından Necip Uysal ve Mert Günok da kadro dışı bırakıldı.

''FUTBOLU BIRAK!''

Beşiktaş ta Necip Uysal ve Mert Günok un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı! 1

Sabah gazetesinin haberine göre, Necip'in, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Necip'in, "Futbolu bırak" ifadelerine, "Niye bırakayım" yanıtını verdiği, daha sonra Yalçın'ı aradığı ama hocasının da telefonu açmadığı, birkaç gün düşündükten sonra kararını vereceği aktarıldı. Öte yandan 2 futbolcunun da özellikle kaptanlıklarının alınmasının ardından morallerinin bozuk olduğu ve takıma katkılarının iyi olmaması sebebiyle kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI!

Beşiktaş ta Necip Uysal ve Mert Günok un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı! 2

Kulüpten şu şekilde açıklama yapılmıştı...

"Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir."

SERDAL ADALI DUYURDU

Beşiktaş ta Necip Uysal ve Mert Günok un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı! 3

Beşiktaş olağan genel kurulunda konuşan Başkan Serdal Adalı, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

NECİP UYSAL KONUŞTU! ''DENEDİM AMA HOCAYLA KONUŞAMADIK...''

Beşiktaş ta Necip Uysal ve Mert Günok un kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı! 4

Öte yandan gazeteci Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. 'Sergen hocanın sportif kararı 'dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız" dedi.

