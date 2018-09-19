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Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo'yu Al Nasr'a gönderen Siyah Beyazlılar'ın bir diğer golcüsüne daha talip çıktı! Birleşik Arap Emirlikleri’nden Vagner Love’a da menajerler aracılığıyla teklif geldiği, kulübün değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor

Siyah-Beyazlılar’da transfer döneminin sona ermesine rağmen hareketli saatler yaşanıyor! Son olarak Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr’a gönderen Beşiktaş’ın bir golcüsüne daha talip çıktı! Transfer döneminde birçok kulüple temas halinde bulunan ancak takımda kalan Vagner Love’a da Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.

İlk etapta Negredo sonrası Ocak ayına kadar 11’deki forvet bölgesini Vagner Love’a emanet etmeyi planlayan yönetimin, menajerler aracılığıyla iletilen tekliflerin ardından fikrini değiştirebileceği ifade edildi.

Hem bonservis hem maaş...

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor’dan transfer edilen Love, 10 Spor Toto Süper Lig maçında 3 gol atması sebebiyle bekleneni verememişti. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada görev alıp 1 gollük performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcunun, tutuk görüntüsünü sürdürmesi sebebiyle gönderilebileceği bildirildi. Siyah- Beyazlılar’ın, Love’ı satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 1.8 milyon Euro’luk maaşından kurtulmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

(FANATİK)

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig negredo vagner love al nasr

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gol makinesi dedik tost makinesi çıktı.
1.8 milyon euro maaş alıyorsa helal olsun. varsın gitmesin.
hemen yollayın
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