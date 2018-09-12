Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!

Günün flaş haberi Milliyet Gazetesi'nin Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ'dan geldi; "Negredo, Beşiktaş'a veda ederek Al Nasr'a transfer oldu".
Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş, Negredo'nun Al Nasr'a transferine onay verdi ve İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı bugün tamamlanamayan transfer süreci, perşembe resmen tamamlanacak ve Negredo, yıllık 7 milyon euro ücretle Al Nasr forması giyecek. Beşiktaş'tan alacaklarını da bırakacak olan Negredo'dan 1 milyon euro bonservis bedeli kazanacak olan siyah-beyazlı kulübün kısa bir süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Negredo en çok anlaştığım oyuncuların başında geliyor, bana kalırsa takımda kalsın ancak transfere ben değil yönetim karar veriyor. Kulübün şartları önemli" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması
Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor
Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum