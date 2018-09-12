Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!

Günün flaş haberi Milliyet Gazetesi'nin Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ'dan geldi; "Negredo, Beşiktaş'a veda ederek Al Nasr'a transfer oldu".

Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş, Negredo'nun Al Nasr'a transferine onay verdi ve İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı bugün tamamlanamayan transfer süreci, perşembe resmen tamamlanacak ve Negredo, yıllık 7 milyon euro ücretle Al Nasr forması giyecek. Beşiktaş'tan alacaklarını da bırakacak olan Negredo'dan 1 milyon euro bonservis bedeli kazanacak olan siyah-beyazlı kulübün kısa bir süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Negredo en çok anlaştığım oyuncuların başında geliyor, bana kalırsa takımda kalsın ancak transfere ben değil yönetim karar veriyor. Kulübün şartları önemli" ifadelerini kullanmıştı.





