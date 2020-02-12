Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)
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