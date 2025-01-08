Beşiktaş’ta Niko Kovac operasyonu! Herkes Sleven Bilic'i beklerken Serdal Adalı'dan sürpriz hamle

Bu sezon ligde beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın ilk hedefi yeni teknik direktörü belirlemek oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Serdal Adalı seçilmesinin hemen ardından Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak ikili arasında yapılan görüşmeden anlaşma çıkmamıştı.

İLK TERCİH NIKO KOVAC

52 yaşındaki çalıştırıcının kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle bu göreve hazır olmadığını bildirmesi üzerine siyah-beyazlı yönetimin ilk tercihinin ise Hırvat teknik adam Niko Kovac olduğu iddia edildi.

"SIRF DEDİKODU"

2013-2015 sezonları arasında Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, geçtiğimiz günlerde geleceği iddiasına, "Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok." yanıtını vermişti.

NIKO KOVAC'IN KARİYERİ

Son olarak Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam, daha önce Hırvatistan Milli Takımı, Frankfurt, Bayern Münih ve Monaco gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ise 1 Almanya Bundelisga, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.