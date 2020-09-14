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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferi açıklanacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferi açıklanacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir transfer daha gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız golcü Kalinic'le anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan, sağ bek için de temaslar sürerken Kartal, Antalyasporlu Nazım Sangare için pazarlıklarını sürdürüyor. Sangare de Beşiktaş’ı istiyor. (AKŞAM)


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