Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferi açıklanacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir transfer daha gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız golcü Kalinic'le anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Öte yandan, sağ bek için de temaslar sürerken Kartal, Antalyasporlu Nazım Sangare için pazarlıklarını sürdürüyor. Sangare de Beşiktaş’ı istiyor. (AKŞAM)
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