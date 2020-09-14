Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferi açıklanacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir transfer daha gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız golcü Kalinic'le anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan, sağ bek için de temaslar sürerken Kartal, Antalyasporlu Nazım Sangare için pazarlıklarını sürdürüyor. Sangare de Beşiktaş’ı istiyor. (AKŞAM)