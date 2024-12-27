Beşiktaş'ta o isme kapı gösterildi! Menajerine talimat: "Kendine kulüp bul"

Süper Lig'de bu sezon zirvenin epey uzağında kalırken ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da bazı isimlerle de yollar ayrılmaya hazırlanıyor.
Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Joao Mario'nun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.
Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.
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