Beşiktaş'ta o isme kapı gösterildi! Menajerine talimat: "Kendine kulüp bul"

Süper Lig'de bu sezon zirvenin epey uzağında kalırken ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da bazı isimlerle de yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

'KENDİNE KULÜP BUL'

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Joao Mario'nun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.