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Beşiktaş'ta o isme kapı gösterildi! Menajerine talimat: "Kendine kulüp bul"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.12.2024 15:30
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Ara transfer döneminde bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlaya Beşiktaş'ta yıldız isimlerden Joao Mario'ya kapı gösterildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta o isme kapı gösterildi! Menajerine talimat: "Kendine kulüp bul"
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de bu sezon zirvenin epey uzağında kalırken ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da bazı isimlerle de yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

'KENDİNE KULÜP BUL'

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Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Joao Mario'nun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

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Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
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