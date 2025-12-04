Beşiktaş'ta olanlar oldu! Rafa Silva bin pişman: "Hepinizden özür diliyorum" dedi ve...

Beşiktaş’ta haftalardır merakla beklenen Rafa Silva konusunda taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Murat Kılıç’ın “Rafa’yı geri kazanacağız, şu anda yalnızca bir antrenman eksiği var” açıklaması sonrası gözler yeniden Portekizli yıldıza çevrildi.

AĞRILAR VAR, BULGU YOK

Son dönemde alt baldır ve bel bölgesindeki ağrılarını gerekçe göstererek takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında hiçbir sakatlık izine rastlanmadı. Buna rağmen tecrübeli oyuncu bireysel çalışma programını sürdürdü.

BEKLENEN DÖNÜŞ İÇİN İLK ADIM

Çarşamba günü takımla çalışması beklenen 32 yaşındaki orta saha, dönüş antrenörü eşliğinde düz koşu yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Ardından Beşiktaş yönetimi, Portekizli ismin bugün itibarıyla takım antrenmanlarına yeniden katılacağını duyurdu.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ailevi sorunları nedeniyle ülkesine dönmek istediğini ancak bunları aştığını vurgulayan Rafa da şöyle konuştu: “Beşiktaş benim için çok fedakarlık yaptı. Hepinizden özür diliyorum ve artık idmanlara çıkmak istiyorum. Takım arkadaşlarından teknik ekibinden özür diliyorum. Taraftarlarıma kendimi affettirip sahada olmak istiyorum.” Performans antrenörü ile çalışan Rafa Silva bugün takım ile idmana çıkacak.

DERBİDEN SONRA SAHADA YOK

Son olarak 2 Kasım’daki Fenerbahçe derbisinde forma giyen Rafa Silva, bu karşılaşmanın ardından üç maçtır kadroya dahil edilmedi. Ağrı şikâyetleri sürse de tıbbi kontrollerde somut bir sakatlık bulgusuna rastlanmaması, oyuncunun dönüş sürecinin tamamen fiziksel hazırlığa bağlı olduğunu gösteriyor.