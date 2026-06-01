Beşiktaş'ta Önder Özen teknik direktörünü buldu! Italiano veya Palladino

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın liderliğinde yürütülen teknik direktör operasyonunda kritik viraja girildi. Futbol Direktörü Önder Özen, İtalya listesinin başında yer alan Vincenzo Italiano ve genç teknik adam Raffaele Palladino ile görüşmelerde bulunacak.

Burak Kavuncu

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın liderliğinde yürütülen teknik direktör arayışlarında kritik haftaya girildi. Siyah-beyazlılarda tüm süreci bizzat kontrol eden Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen’in yurt dışında yapacağı temaslardan gelecek raporu bekliyor.

ÖNDER ÖZEN YARIN UÇAĞA BİNİYOR: ROTA İTALYA...

Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktör adaylarıyla yüz yüze görüşmek üzere yarın yoğun bir yurt dışı turuna çıkıyor. Özen'in bu zorlu mesaideki en büyük hedefi, listenin ilk sırasında yer alan İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano. Ancak deneyimli futbol adamının, İtalya listesindeki tek ismin Italiano olmadığı, çizmedeki bir diğer güçlü adayın ise genç ve taktik zekasıyla ön plana çıkan Raffaele Palladino olduğu öğrenildi. Futbol Direktörü Özen’in, İtalya seferi kapsamında Palladino ve temsilcileriyle de bir araya gelerek siyah-beyazlı kulübün vizyonunu ve yeni sezon projelerini masaya yatıracağı belirtildi.

Her iki İtalyan teknik adamla yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından İtalya raporunu şekillendirecek olan Özen, Serdal Adalı yönetimine en doğru alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

İTALYA'DA VİNCENZO ITALIANO İLE ZİRVE!

İtalya’ya geçecek olan Önder Özen, burada en çok istediği isim olan Vincenzo Italiano ile masaya oturacak. İtalyan teknik adama kulübün yeni sezon planları, bütçesi ve şampiyonluk hedefleri detaylı bir sunumla aktarılacak. Önder Özen’in iki farklı adayla yapacağı bu yüz yüze görüşmelerin ardından hazırlayacağı rapor, Beşiktaş'ın yeni patronunu belirleyecek.

