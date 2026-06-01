SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım Londra'ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olan tarihi olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Yıldırım ve ekibinin, savunma hattını güçlendirmek için rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım Londra'ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı
Burak Kavuncu
Calvin Bassey

Calvin Bassey

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fulham
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak tarihi seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, savunma hattı için Premier Lig yıldızlarını gözüne kestirdi. Manchester City'den Nathan Ake, Fulham'dan Calvin Bassey ve Lens'ten Malang Sarr listedeyken; transferlerin dudak uçuklatan maliyetleri ve dış basındaki "Osimhen'i durdurma planı" analizleri gündeme bomba gibi düştü.

AZİZ YILDIRIM'DAN SAVUNMAYA PREMİER LİG BOMBASI! NATHAN AKE, BASSEY VE MALANG SARR GERÇEĞİ...

Aziz Yıldırım Londra ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı 1

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı, stoper takviyesinde ilk hedef olarak Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız Nathan Ake’yi belirledi. Yıldırım’ın kurmaylarının İngiltere’ye çıkarma yaparak deneyimli savunmacının temsilcileriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.

Ake transferinde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı alternatifleri de hazırlayan ekibin, Fulham forması giyen Nijeryalı Calvin Bassey ve Fransa’nın Lens takımında oynayan Malang Sarr’ı da listeye eklediği, hatta İngiltere ziyareti sırasında Bassey’in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TRANSFERİN MALİ DETAYLARINI AÇIKLADI!

Aziz Yıldırım Londra ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı 2

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların ardından gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, adı geçen futbolcuların transfer şartlarını ve maliyetlerini canlı yayında paylaştı. Sabuncuoğlu, listenin alternatif isimlerinden Calvin Bassey transferinin, Nathan Ake’ye kıyasla çok daha zor bir operasyon olduğunu vurguladı.

Fransız stoper Malang Sarr’ın yıllık 10 milyon euro gibi astronomik bir maaş talebinde bulunduğunu belirten Sabuncuoğlu, Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran bir detay paylaştı. City'nin yıldızı Nathan Ake'nin mali şartlarının çok daha makul olduğunu ifade eden ünlü gazeteci, Hollandalı stoper için 8-9 milyon euro bonservis ve 5-6 milyon euro yıllık maaş bütçesinin masada olduğunu aktardı. Seçim öncesi yaşanan bu hareketlilik, sarı-lacivertli camiada heyecanı iyice zirveye taşıdı.

DIŞ BASINDA DA GENİŞ YANKI BULDU: "HEDEF OSİMHEN'İ DURDURMAK"

Aziz Yıldırım Londra ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı 3

Aziz Yıldırım’ın Londra çıkarması ve Premier Lig operasyonu, sadece Türkiye'de değil uluslararası spor basınında da geniş yankı uyandırdı. Nijerya ve İngiltere menşeili spor sitelerinin geçtiği haberlerde; Yıldırım’ın özellikle Fulham forması giyen Calvin Bassey transferine büyük önem verdiği vurgulandı.

Dış basındaki analizlerde, Fenerbahçe’nin bu hamleyle hem savunmasını güçlendirmeyi hem de ezeli rakibi Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in ligdeki dominasyonunu milli takımdan arkadaşı olan Bassey ile kırmayı hedeflediği yorumları yapıldı. İngiliz basını ise sözleşmesinde artı bir yıl opsiyonu bulunan Bassey için Fulham'ın oldukça dirençli olduğunu ve masaya ciddi bir bütçeyle oturulması gerektiğini yazdı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Önder Özen teknik direktörünü buldu!Beşiktaş'ta Önder Özen teknik direktörünü buldu!
Gümüşhane’de Milli Takım için zirve yürüyüşüGümüşhane’de Milli Takım için zirve yürüyüşü
Anahtar Kelimeler:
seçim transfer Aziz Yıldırım Manchester City FC lens fenerbahçe fulham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.