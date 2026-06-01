Aziz Yıldırım Londra'ya çıkarma yaptı! Ake, Bassey ve Malang Sarr harekatı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak tarihi seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, savunma hattı için Premier Lig yıldızlarını gözüne kestirdi. Manchester City'den Nathan Ake, Fulham'dan Calvin Bassey ve Lens'ten Malang Sarr listedeyken; transferlerin dudak uçuklatan maliyetleri ve dış basındaki "Osimhen'i durdurma planı" analizleri gündeme bomba gibi düştü.

AZİZ YILDIRIM'DAN SAVUNMAYA PREMİER LİG BOMBASI! NATHAN AKE, BASSEY VE MALANG SARR GERÇEĞİ...

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı, stoper takviyesinde ilk hedef olarak Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız Nathan Ake’yi belirledi. Yıldırım’ın kurmaylarının İngiltere’ye çıkarma yaparak deneyimli savunmacının temsilcileriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.

Ake transferinde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı alternatifleri de hazırlayan ekibin, Fulham forması giyen Nijeryalı Calvin Bassey ve Fransa’nın Lens takımında oynayan Malang Sarr’ı da listeye eklediği, hatta İngiltere ziyareti sırasında Bassey’in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARINI AÇIKLADI!

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların ardından gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, adı geçen futbolcuların transfer şartlarını ve maliyetlerini canlı yayında paylaştı. Sabuncuoğlu, listenin alternatif isimlerinden Calvin Bassey transferinin, Nathan Ake’ye kıyasla çok daha zor bir operasyon olduğunu vurguladı.

Fransız stoper Malang Sarr’ın yıllık 10 milyon euro gibi astronomik bir maaş talebinde bulunduğunu belirten Sabuncuoğlu, Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran bir detay paylaştı. City'nin yıldızı Nathan Ake'nin mali şartlarının çok daha makul olduğunu ifade eden ünlü gazeteci, Hollandalı stoper için 8-9 milyon euro bonservis ve 5-6 milyon euro yıllık maaş bütçesinin masada olduğunu aktardı. Seçim öncesi yaşanan bu hareketlilik, sarı-lacivertli camiada heyecanı iyice zirveye taşıdı.

DIŞ BASINDA DA GENİŞ YANKI BULDU: "HEDEF OSİMHEN'İ DURDURMAK"

Aziz Yıldırım’ın Londra çıkarması ve Premier Lig operasyonu, sadece Türkiye'de değil uluslararası spor basınında da geniş yankı uyandırdı. Nijerya ve İngiltere menşeili spor sitelerinin geçtiği haberlerde; Yıldırım’ın özellikle Fulham forması giyen Calvin Bassey transferine büyük önem verdiği vurgulandı.

Dış basındaki analizlerde, Fenerbahçe’nin bu hamleyle hem savunmasını güçlendirmeyi hem de ezeli rakibi Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in ligdeki dominasyonunu milli takımdan arkadaşı olan Bassey ile kırmayı hedeflediği yorumları yapıldı. İngiliz basını ise sözleşmesinde artı bir yıl opsiyonu bulunan Bassey için Fulham'ın oldukça dirençli olduğunu ve masaya ciddi bir bütçeyle oturulması gerektiğini yazdı.