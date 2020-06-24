Beşiktaş'ta orta sahaya Nika Ninua sürprizi

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi.
Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi. Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
(DHA)
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