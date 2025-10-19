SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş’ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısında oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı
Berker İşleyen

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 adayın yarışacağı seçimde oy verme işlemi de başladı.

Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnanılmaz olay! Razgatlıoğlu'na çarpıp yarış dışı bıraktı! "Tarihin en skandal hamlesi"İnanılmaz olay! Razgatlıoğlu'na çarpıp yarış dışı bıraktı! "Tarihin en skandal hamlesi"
F.Bahçe'de alarm verildi! Tedesco özel olarak görüştüF.Bahçe'de alarm verildi! Tedesco özel olarak görüştü
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.