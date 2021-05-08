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Beşiktaş'tan Paulinho bombası!

08.05.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de lider konuma bulunan Beşiktaş'ta, bir yandan da transferde hareketlilik yaşanıyor. Brezilya basınında çıkan habere göre, siyah beyazlılar dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Paulinho bombası!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Kartal, gelecek sezon Avrupa'da da başarı hedefliyor.

BREZİLYA BASINI YAZDI

Tüm gelişmeler yaşanırken, siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.Brezilya basını Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Paulinho ile ilgilendiğini iddia etti.

EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Yahoo Esportes' te yer alan habere göre kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi.Beşiktaş'ın yanı sıra üç Avrupa kulübünün daha ilgilendiği Paulinho daha önce Tottenham ve Barcelona'da oynamıştı.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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