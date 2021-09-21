Beşiktaş'ta Pjanic resitale devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Miralem Pjanic, siyah beyazlı takımda farkını gösterdi.

Sergen Yalçın'ın orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan Bosnalı yıldız, taraftarının önündeki 3 maçta da asist yaptı.

Yeni Malatyaspor, Borussia Dortmund ve Adana Demirspor maçlarında asist yapan Pjanic, sadece deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasında skora katkı veremedi.

Juventus kariyerinde 178 maçta 41 asist, Lyon'da 121 maçta 21 asist yapan Pjanic, Roma'da 185 mücadelede 44 asist başarısı göstermişti. Barcelona'da ise 30 maçta gol ya da asist kaydedemedi.

