SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor!

29.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Rachid Ghezzal ile ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu riske edilmeyecek.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor!
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Rachid Ghezzal Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcunun durumu merak konusu oldu. Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal ile ilgili kararını verdi.

GHEZZAL ANTRENMANLARA ÇIKAMADI

rachid-ghezzal-aa-1875295

Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan siyah-beyazlı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal'ı riske etmek istemiyor. Cezayirli futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, Sivasspor maçına hazırBeşiktaş, Sivasspor maçına hazır
Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!
Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı!Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş ghezzal maçı sivasspor maç rachid maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.