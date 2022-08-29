Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor!

Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Rachid Ghezzal Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcunun durumu merak konusu oldu. Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal ile ilgili kararını verdi.

GHEZZAL ANTRENMANLARA ÇIKAMADI

Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan siyah-beyazlı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal'ı riske etmek istemiyor. Cezayirli futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.



