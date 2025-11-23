SPOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan olay yaratan itiraf: "Ben bittim"

Beşiktaş’ta kriz büyüyor... İdmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Portekizli oyuncudan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan olay yaratan itiraf: "Ben bittim"
Emre Şen
Son olarak ağrı hissettiği için antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın MR’ı çekilmişti. Beşiktaş, yapılan kontroller sonrası “Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır” açıklamasını yapmıştı.

"MENTAL OLARAK BİTTİM"

Bu duyuruya rağmen Portekizli oyuncu idmanlara çıkmamaya devam etti. Takvim’in haberine göre tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı.

Görüşmede Rafa Silva’nın, “Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum” ifadelerini kullandığı ve ülkesine dönmek istediği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

