Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan olay yaratan itiraf: "Ben bittim"

Son olarak ağrı hissettiği için antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın MR’ı çekilmişti. Beşiktaş, yapılan kontroller sonrası “Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır” açıklamasını yapmıştı.

"MENTAL OLARAK BİTTİM"

Bu duyuruya rağmen Portekizli oyuncu idmanlara çıkmamaya devam etti. Takvim’in haberine göre tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı.

Görüşmede Rafa Silva’nın, “Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum” ifadelerini kullandığı ve ülkesine dönmek istediği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.