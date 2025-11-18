Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi! İpler artık tamamen koptu, yaptırım uygulanacak

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyümeye devam ediyor. Takımdan ayrılma isteğini yönetime ileten Portekizli yıldız, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’ne gelmesine rağmen ağrılarını öne sürerek hem sabah hem de akşam antrenmanlarına katılmamıştı. Bu gelişmenin ardından bugün de yapılan antrenmana çıkmayan Rafa Silva ipleri tamamen koparttı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün Hastane’de MR görüntülemesine girecek."

SERDAL ADALI’DAN RAFA SİLVA MESAJI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva konusunda net bir tavır ortaya koyarak şu sözleri dile getirmişti:

“Rafa Silva’ya her zaman özel bir yaklaşım gösterdik, her konuda yanında olduk. Beşiktaş’ın başkanı olarak en değerli oyuncumun gitmesini ister miyim? Bu tavrından sonra devre arası gelene kadar profesyonel şekilde görevini yerine getirmesini talep ettim. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık, taraftarın sevgisini anlattık. Ancak devre arasına kadar beklentimize olumlu bir geri dönüş sağlamadı. Ocak ayı için çıkış maddesi zaten ortada. Menajerinden ‘3 milyon Euro verelim, bırakın’ şeklinde son derece yetersiz bir teklif geldi. Burası Beşiktaş. Ayrılmak isteyen olabilir ama şartları belirleyen her zaman bu kulüptür.”