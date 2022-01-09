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Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı! Sosyal medyayı yıkan paylaşım

09.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'ta eksikler can sıkmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor karşısına 11 eksikle çıkacak Beşiktaş'ta 11'de kimlerin oynayacağı merak konusu oldu. Hal böyle olunca sosyal medyada esprili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Alt yapıdan 8 oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesinden sonra ortalık karıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı! Sosyal medyayı yıkan paylaşım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Çaykur Didi Stadyumunda karşı karşıya gelecek iki takımda eksikler göze çarpıyor. Beşiktaş'ta artan koronavirüs vakalarıyla birlikte eksik sayısı 11'e çıktı. Sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok espri yapıldı.

EKSİKLERLE TAKIM KURULUR

Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'ta, sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Alex Teixeira, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyorlar. Salih Uçan da sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

"BU ÇOCUKLAR OYNASIN"

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Beşiktaşlı taraftarların eksiklerden dolayı sosyal medyada birçok espri yaptığı görüldü. Paf takımdan 8 oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesinden sonra yaş kategorisi küçük olan oyuncuların karşılaşmaya çıkmasını isteyen Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu çocuklar oynasın.. Hem tarihte bir ilk olur..." tweetleri attı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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