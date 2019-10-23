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Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

AVRUPA'DA SİFTAH PEŞİNDE

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

ÇEBİ'NİN İLK MAÇI

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu braga Portekiz

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