Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

2023 Aralık'ta sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık müsabakası yapacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.





