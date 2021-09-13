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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Domagoj Vida ve Alex Teixeira

13.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. İki oyuncu Borussia Dortmund maçında yok. Kevin N'Koudou ise oynayabilecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Domagoj Vida ve Alex Teixeira

Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek üç puanı cebine koydu. Ancak bu mücadelenin ilk yarısında Domagoj Vida ve Alex Teixeira, ikinci devrede ise Kevin N'Koudou sakatlanarak oyunu terk etti. Üç oyuncunun da durumu dün netleşti ve Vida ile Alex'ten Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Kulüp yaptığı açıklamada, Vida'nin iç adale grubunda ödem ve zorlanma, Teixeira'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme olduğunu duyurdu. Vida, en az üç hafta sahalardan uzak kalacak, Teixeira ise 2 hafta içinde takıma dönecek. Bu iki oyuncu, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Dortmund mücadelesinde forma giyemeyecek. N'Koudou'nun ise durumunun ciddi olmadığı, görev verilmesi halinde Fransız oyuncunun Dortmund maçında forma giyebileceği belirtildi.

DORTMUND'A GÖZ DAĞI

Borussia Dortmund, resmi twitter adresinden "#ComeToBesiktas" (Beşiktaş'a gel) mesajını paylaştı. Kartal'ın santrforu Batshuayi, "göz" emojisi koyarak "Bekliyoruz" mesajını verdi. Siyah-Beyazlı kulüp de Rosier'in görseliyle Alman ekibine mesaj yolladı.

HÜCUM HATTINA TAM NOT

Öte yandan Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta, N'Koudou, Teixeira, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi'den oluşan hücum hattı, kendine hayran bıraktı. Pjanic de ilk maçında klasını konuşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira
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