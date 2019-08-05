Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor

Sezona 8 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Riva'daki 13 günlük hazırlıkların ardından Avusturya'da yaptığı ve maçların ağırlıkta olduğu 2.kamp dönemini de tamamladı. Kondisyon ve kuvvetlenme çalışmalarının ön planda olduğu ilk kamp döneminden sonra, taktik programın yoğun olduğu Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan siyah beyazlıların en büyük sorununun gol atmak olduğu çok net ortaya çıktı. Riva kampında Pendikspor ve Kocaelispor ile oynadığı iki maçta 9 gol atan Beşiktaş, Avusturya'da daha güçlü rakiplerle oynadığı hazırlık maçlarını ise boş geçti.Eibar, Larisa,Udinese ve Brescia ile oynanan dört hazırlık maçında gol atamamanın yanı sıra pozisyona girme sorunu da önemli bir detaydı. Gol sorunun en büyük sebebi hiç şüphesiz Burak Yılmaz'ın, sezonun ilk günü olan 8 Temmuz'da stres kırığını önlemek amacıyla yaptırdığı ameliyattı. Bu ameliyat yüzünden hazırlık maçlarında oynamayan, oynadığı ilk maçta da sakatlanan Burak'ın yerine sahaya çıkan Güven ve Umut, Avusturya'daki maçlarda gol atma başarısı gösteremedi ve performans olarak bir hayli yetersiz kaldı.

FUTBOLCULAR ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİNE ALIŞMA SÜRECİNDE Siyah beyazlıların hazırlık maçlarında yaşadığı gol sorununun bir diğer sebebi de yeni sistem. Abdullah Avcı'nın sabır gerektiren,bol paslaşmalı ve defans arasına sürpriz kaçışlar içeren oyun sistemine, futbolcuların hala alışma sürecinde olduğunu unutmamak gerekir.Özellikle orta sahada oynayan iki futbolcu ile hücum hattındaki skorerlerin, Avcı'nın isteklerini yerine getirme konusundaki sıkıntıları, az pozisyona girilmesinin baş sebebi. Şenol Güneş döneminde topu sürekli kanatlara atarak orta yapmaya ve uzun top oynamaya alışmış futbolcuların (her ne kadar iyi niyetli ve hırslı olsalar da) hem sabırlı hem hızlı hem de isabetli paslaşma oyununa alışmaları biraz daha sürecek gibi. ORTA SAHADA OLMAZSA OLMAZ FUTBOLCULAR LJAJİC VE DORUKHAN Tabi burada Beşiktaş'ın kadro derinliği uzun lig maratonu, Türkiye Kupası ve Uefa Avrupa Liginde 3 kulvarda yapacağı mücadele açısından da soru işaretleri doğuruyor. Buna en basit örnek te sistemin en kilit 2 futbolcusu olan Dorukhan ve Ljajic'in yaşadığı sakatlık. Dorukhan ve Ljajic'in yerlerine oynayan Medel ,Muhayer ve Oğuzhan'ın tamamen farklı futbol karakterinde olması, saha içi yaratıcılığın azalmasına yol açtığı gibi Avcı'nın en sevdiği stil olan araya pas atma yüzdesini de neredeyse sıfıra indiriyor.

Ve; Beşiktaş'ın transfer politikasına da bakıldığında,(Burak'ın sakatlığından dolayı yapılacak santrafor transferi haricinde) sol stoper ve sol bek alınacağı düşünülürse, Ljajic'i yedekleyecek bir 10 numara transferinin yapılmaması (olası uzun süreli sakatlıklarda) sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Aynı şekilde sağ önde 3 oyuncunun olmasına rağmen gerçek mevkisi sol açık olan bir futbolcunun kadroda olmayışı da Beşiktaş için büyük handikap. GENÇ FUTBOLCULAR KAMPTA SEVİYE ATLAYAMADI Geçen sezon Trabzonspor'un genç futbolculara verdiği şans ve oynadığı güzel futbol Beşiktaş yönetimini de etkilemiş gibi görünüyor. Takım maliyetinin bir hayli azaltılacağı düşünüldüğünde, kadroyu genç futbolcularla takviye etmek olumlu karşılanabilir. Ancak Pendikspor ve Kocaelispor gibi nispeten zayıf takımlar karşısında şov yapıp 7 gol atan genç futbolcular, Beşiktaş'ın dengi olan rakipler karşısında buldukları şansı pek iyi değerlendiremedi. Abdullah Avcı'nın, ilk iki maçın son bölümünde, son iki maçın da büyük bölümünde şans verdiği genç futbolcular antrenmanlardaki hırslarını ve istekli davranışlarını maçlarda pek gösteremediler.