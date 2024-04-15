Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi! 4.5 milyon euro maaşı olan Portekizli çalıştırıcının tazminatı bilerek düşük gösterilmiş...

Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi... Siyah-beyazlıların yollarını ayırdığı Portekizli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

4.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos ve 9 yardımcısı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Santos'a 4.5 milyon euro yıllık ücret verildiği ve 1 milyon euro da reklam ödeneği üzerinden el sıkışılmıştı.

BİLEREK DÜŞÜK GÖSTERİLDİ

2017-17 yılında Portekiz'de %80 haksız gelir elde ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon euro vergi cezası alan Santos, Beşiktaş'tan alacağı 2.5 milyon euro'dan feragat ederek, tazminatının 500 bin euro yapılmasını istediği öğrenildi.





