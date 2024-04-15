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  4. Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi! 4.5 milyon euro maaşı olan Portekizli çalıştırıcının tazminatı bilerek düşük gösterilmiş...

Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi! 4.5 milyon euro maaşı olan Portekizli çalıştırıcının tazminatı bilerek düşük gösterilmiş...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 08:26
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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Fernando Santos ile ilgili olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Ülkesindeki vergi borcu nedeniyle tazminatının düşük gösterildiği ifade edilen Santos'un maliyeti belli oldu.

Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi! 4.5 milyon euro maaşı olan Portekizli çalıştırıcının tazminatı bilerek düşük gösterilmiş...

Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi... Siyah-beyazlıların yollarını ayırdığı Portekizli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

4.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

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Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos ve 9 yardımcısı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Santos'a 4.5 milyon euro yıllık ücret verildiği ve 1 milyon euro da reklam ödeneği üzerinden el sıkışılmıştı.

BİLEREK DÜŞÜK GÖSTERİLDİ

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2017-17 yılında Portekiz'de %80 haksız gelir elde ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon euro vergi cezası alan Santos, Beşiktaş'tan alacağı 2.5 milyon euro'dan feragat ederek, tazminatının 500 bin euro yapılmasını istediği öğrenildi.

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