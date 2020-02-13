SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı tehlike

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Atiba, Burak Yılmaz, Umut Nayir, Caner Erkin ve N’Koudou Başakşehir maçında sarı kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı alarm... Sergen Yalçın’la çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, yarın zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşılaşacak. Kara Kartal’ı bu zorlu maçta bir de sarı kart tehlikesi bekliyor. Burak, Atiba, Umut Nayir, Caner ve N’Koudou, yarın sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Vodafone Park’taki Trabzon derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını kart konusunda uyardı.

REVİZYONA GİDEBİLİR

Trabzonspor maçının da hayati önem taşıdığını bilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu sebepten dolayı kadroda revizyona gidebilir. Atiba, Caner Erkin ve Burak Yılmaz’ı kesmeyi düşünmeyen Sergen Yalçın, Kevin N’Koudou’yu yedeğe çekip Lens’i 11’e sahaya sürmeyi planlıyor. Gökhan Gönül ise cezalı olduğu için Başakşehir maçında yok.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Atiba'dan sözleşme açıklamasıAtiba'dan sözleşme açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş atiba burak yılmaz Umut Nayir caner erkin N'Koudou

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

Fatih Terim'den imalı sözler

Fatih Terim'den imalı sözler

Kupa'da İnter'e Napoli darbesi

Kupa'da İnter'e Napoli darbesi

FETÖ davasında Emre Belözoğlu için karar

FETÖ davasında Emre Belözoğlu için karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Oğuzhan Özyakup'tan flaş ayrılık açıklaması!

Oğuzhan Özyakup'tan flaş ayrılık açıklaması!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı tehlike

Atiba Hutchinson: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

Atiba'dan sözleşme açıklaması

Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

Umut Nayir'den Sergen Yalçın'a övgü

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

Beşiktaş Kulübünden McKissic açıklaması: Ceza alır!

Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.