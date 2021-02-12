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Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

12.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Montero’nun sakatlığı bütün planları bozdu. Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde savunmada 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçı öncesinde savunma tam anlamıyla çöktü. Sarı kart cezalısı olan Vida’nın yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan N’Sakala, Başkent’te forma giyemeyecek.

Ankara deplasmanında Welinton-Montero ikilisini sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, dün Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Montero’nun sakatlanmasıyla bu bölgeye alternatif aramaya başladı.

Sol bekte N’Sakala’nın sakat, Rıdvan’ın da cezalı olması sebebiyle Necip Uysal’ı oynatmayı planlayan Yalçın, genç savunmacı Serdar Saatçı’nın da Ümit Milli Takım kampına dahil olması nedeniyle Welinton’un yanında kimi oynatacağını düşünüyor.

Bu bölgede Welinton’la birlikte Atiba’yı oynatmanın hesaplarını yapan Sergen Yalçın, eldeki kadro durumu doğrultusunda taktiksel olarak da değişikliğe gidebilir. Sergen Yalçın’ın kafasındaki bir diğer isim de Dorukhan. Yalçın, sakatlığı bulunan milli futbolcunun sağlık durumuna göre hareket edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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